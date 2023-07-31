بجانب ديبي: شاهد أول ظهور لرئيس النيجر المعزول منذ الانقلاب





في أول ظهور له منذ الانقلاب في 26 يوليو، ظهر رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، مساء الأحد، مع رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو بمقر الإقامة الرئاسية المعتقل فيها.

وزار رئيس تشاد أيضاً رئيس النيجر السابق محمدو إيسوفو في منزله. كما التقى رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تشياني.

يذكر أن رئيس تشاد كان وصل إلى نيامي في وقت سابق الأحد “ليرى ما يمكن أن يقدمه في سبيل تسوية الأزمة” في النيجر بعدما استولى عسكريون انقلابيون على السلطة، وفق ما أكد المتحدث باسم الحكومة التشادية عزيز محمد صالح لوكالة فرانس برس.

وقال الوزير “إنها مبادرة تشادية”، بينما أمهل قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال قمة الأحد في أبوجا الانقلابيين في النيجر أسبوعاً لإعادة الانتظام الدستوري إلى الحكم، من دون أن يستبعدوا “استخدام القوة”.

كما أوضح أن محمد ديبي إيتنو “ليس لديه تفويض خاص من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.

وطلبت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “الإفراج الفوري” عن رئيس النيجر محمد بازوم الذي يحتجزه العسكريون الانقلابيون، و”العودة الكاملة إلى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر”، وذلك حسب قرارات صادرة في ختام قمة استثنائية عقدت الأحد برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينولو.

كما قررت المنظمة الإقليمية “تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية” بين الدول الأعضاء والنيجر.

فيما دعي رئيس تشاد إلى القمة وشارك فيها رغم أن بلاده ليست عضواً في الجماعة الاقتصادية، لكنها جارة للنيجر وهي أيضاً قوة عسكرية في منطقة الساحل متحالفة مع فرنسا.

وفي نيامي، دان المجلس العسكري المنبثق من الانقلاب مساء السبت القمة التي “تهدف” في رأيه إلى “المصادقة على خطة للعدوان على النيجر”.

يشار إلى أن النيجر بلد ساحلي يبلغ عدد سكانه 20 مليون نسمة، وهو من أفقر دول العالم رغم موارده من اليورانيوم.

وفي نهاية 2022 قررت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إنشاء قوة إقليمية للتدخل ضد المتطرفين وأيضاً في حال حدوث انقلاب.

“العربية نت”