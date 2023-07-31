الحرارة الشديدة خطر على 4 فئات.. الأطفال يواجهون خطر الجفاف





أفاد المركز الاتحادي للتوعية الصحية بأن الحرارة الشديدة خلال فصل الصيف تشكل خطرا داهما على كبار السن بصفة خاصة.

ويحدث ذلك نظراً لأنه مع التقدم في العمر يتم التحكم في درجة حرارة الجسم بشكل أبطأ، كما يقل عدد غدد العرق، فضلا عن تراجع الإحساس بالعطش.

وأضاف المركز الاتحادي أن المرأة الحامل تعد حساسة للغاية للحرارة؛ نظرا لأن جسمها ينتج حرارة أكثر من المعتاد بسبب زيادة التمثيل الغذائي والدورة الدموية.

كما يواجه الأطفال الصغار خطر الإصابة بالجفاف؛ نظراً لقلة إفراز العرق لديهم.

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وتشكل الحرارة الشديدة أيضاً خطراً على أصحاب الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وأمراض القلب؛ نظراً لأن الحرارة الشديدة تشكل عبئاً كبيراً على الجهاز القلبي الوعائي.

وذكر المركز أن الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى متاعب صحية عديدة بدءاً من الطفح الجلدي الحراري والصداع والدوار والغثيان والقيء والحمى وتورم السيقان والشعور بالإعياء مروراً بالجفاف واضطرابات الوعي وفقدان الوعي وصولا إلى حد الوفاة.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان، مع مراعاة شرب السوائل على نحو كاف بمعدل لترين إلى ثلاثة لترات على مدار اليوم.

ونظراً لأن بعض الأدوية قد تتسبب في تفاقم متاعب الحرارة الشديدة مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع والأدوية المدرة للبول، فإنه ينبغي استشارة الطبيب المعالج بشأن الجرعة المناسبة.

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