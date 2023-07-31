سعر الدولار والعملات مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين 31 يوليو 2023 .. السوق الموازي





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 31 يوليو 2023 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 620.00 جنيه- في بعض مدن السودان

الدولار الأمريكي : 680.00 جنيه- تسليم خارج السودان

الريال السعودي : 160.00 جنيه- في بعض مدن السودان

الريال السعودي : 170.00 جنيه- تسليم خارج السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 00000

الدرهم الإماراتي : 185.00 جنيه

تسليم خارج السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 00000

الجنيه الإسترليني : 00000

الجنيه المصري : 17.80 جنيه

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