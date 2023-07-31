القبض على عصابة في سنار لديها 300 جواز وتريد مساومة أصحابها!





تمكنت استخبارات الدفاع الجوي اللواء 265 ولاية سنار بقيادة العميد ركن على بيلو بالتنسيق مع مباحث شرطة ولاية سنار من مداهمة احدي المنازل ووجد بداخله عدد 300 جواز سفر ساري المفعول استخراج العلاقات البينية وفي تصريح ( للمكتب الصحفي للشرطة ) قال اللواء شرطة/ طارق الريح مدير شرطة ولاية سنار انه سيتم تكشيف لهذه الجوازات وتسليمها لادارة جوازات الولاية تمهيدا لتسليمها لأصحابها وإجراء تحريات واسعة لمعرفة من الذين يقومون من وراء السلوك الاجرامي الذي يهدف الي مساومة اصحاب هذه الجوازات وتسليمها لهم مقابل أموال متفق عليها بعد ان تم الاستيلاء عليها واتخاذ اجراءات قانونية في مواجهتهم وتقديمهم للعدالة في اقرب وقت .

“المكتب الصحفي لشرطة السودان”