وزيرة الهجرة بمؤتمر المصريين بالخارج: خلية أزمة تواصلت لإعادة الجالية المصرية في السودان بأسرع وقت





تحدثت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن الأزمة السودانية ودور وزارة الهجرة في عودة الجاليات المصرية من السودان، لافتة إلى إنه تم تشكيل خلية أزمة للتواصل بشأن إعادة الجالية المصرية في السودان في أسرع وقت.

وأوضحت وزيرة الهجرة ، خلال فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، أن وزارة الهجرة عملت على المتابعة والمشاركة في عملية إجلاء المصريين بالتنسيق مع السفارة والقنصلية المصرية في السودان.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم مناشدة الجالية المصرية والطلاب بالتوجه إلى نقاط التجمع والإجلاء التي أعلنت عنها وزارة الخارجية ومتابعة جهود تنفيذ جسر جوي لإجلاء المصريين بالسودان، استقبال المئات عبر المنافذ البرية وتوفير عشرات من الحافلات لنقلهم، بالإضافة إلى من تم إجلاؤهم بحرا عن طريق ميناء بورت سودان.

انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، اليوم الاثنين، بتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بمشاركة أكثر من ألف مصري ومصرية من أبناء جاليات مصر في قرابة 56 دولة حول العالم، والذي انطلقت فعالياته اليوم.

“بوابة الأهرام”