سياسية

لجان مقاومة أركويت: قوات الدعم السريع لازالت تمارس النهب والبطش بالمواطنين

2023/08/01
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قالت لجان مقاومة أركويت في بيان لها بأن قوات الدعم السريع لازالت تمارس النهب والبطش بالمواطنين في أحيائها وتنفذ حملة شعواء على العديد من مربعات الحي لإخلائها القسري من ساكنيها، كما اعتقلت وأخفت أعداداً من المواطنين العزل، في انتهاك صريح للقانون الدولي بحق المدنيين، مطالبة قادة الدعم السريع بإيقاف هذه الأفعال المروعة ضد المواطنين.
لجان مقاومة أركويت – الخرطوم

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