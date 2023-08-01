المهدي: طه عثمان الحسين ارسل لي فيديو الذكاء الصناعي الذي اجتهد في اخراجه في محاولة لنفي وفاة حميدتي





السيد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة مغردا علي تويتر

ارسل لي طه عثمان الحسين مدير مكتب عمر البشير فيديو الذكاء الصناعي الذي اجتهد في اخراجه في محاولة فاشلة لنفي وفاة حميدتي ،

قلت له ناصحا *لا تراهن علي السراب، رب العالمين عرفوه بالعقل ما شافوه بالعين، الرجل ميت سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا واعلاميا. قواته بلا قيادة وبلا هدف غير النهب والاغتصاب.

منبر جدة عملوه ليهو الامريكان لينقذوه لو كان حيا لانقذ قواته وهي راس ماله ، فقد فشل الانقلاب ومات معظم قادته واهله وهرب اخوه بعد ان اصابته لوسة ، تلاحقهم دعوات الشعب السوداني عليهم .