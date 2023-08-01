ما حقيقة تصريح أمين حسن عمر بشأن الحرب في السودان ؟





ما حقيقة تصريح أمين حسن عمر بشأن الحرب السودان ؟

تناقلت العديد من الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تصريحاً للقيادي في حزب المؤتمر الوطني الأستاذ أمين حسن عمر يقول فيه: قرار دخولنا في الحرب سوء تقدير سندفع كلفته الباهظة.

قام فريق جهينة بالبحث والتحقق من صحة هذا التصريح ولم يعثر عليه في أي موقع إخباري، كما لم يرد التصريح في صفحة أمين حسن عمر بالفيسبوك.

*الخلاصة: التصريح مفبرك*

وللتأكد من صحة ما ذكرنا يرجى الاطلاع على صفحة الأستاذ أمين حسن في هذا الرابط:

https://www.facebook.com/omeran.amin/

جهينة