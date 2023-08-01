وزارة الداخلية تحذر من الترويج المضلل بشأن استخراج الجوازات .





نفت وزارة الداخلية ما روجت له بعض المنصات الإلكترونية حول بداية التقديم الإلكتروني لاستخراج الجوازات.

وأوضحت الإدارة العامة للجوازات والهجرة في توضيح صحفي اصدرته اليوم ان ما تم الترويج له ليس صحيحا . وقالت الإدارة العامة للجوازات والهجرة إن هذا الخبر لا اساس له من الصحة وأنه سيتم الإعلان عن بداية عمل إستخراج الجوازات عبر مؤتمر صحفي عقب الإنتهاء من إكمال الترتيبات الفنية اللازمة. وحذرت قوات الشرطة جميع مضللي الرأي العام السوداني الساعين لمكاسب إعلامية معينة من إن هذه الأعمال تنضوي تحت قانون جرائم المعلوماتية ، وأن قوات الشرطة لها جهاز إعلامي خاص متمثل في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة وعبر الصفحة الرسمية للمكتب الصحفي للشرطة السودانية

وكاله سونا