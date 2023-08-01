“النمر” يحذّر مرضى القلب من تصرف يؤدي إلى الوفاة بنسبة 50%





حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ من إيقاف الأسبرين والبلافكس بعد وضع الدعامة في الشرايين مباشرة.

وقال “النمر”؛ عبر حسابه على “إكس”،إيقاف الاسبرين والبلافكس بعد وضع الدعامة في الشرايين مباشرة يزيد من نسبة إنسداد تلك الدعامة المفاجيء وتصل نسبة الوفيات الى ٥٠%”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “يُفضّل (إذا أمكن) أن يتم تأخير العمليات غير القلبية(عظام مثلاً) غير العاجلة الى مدة 6 أشهر على الأقل بعد وضع الدعامة الشريانية المُعالَجَة ويُتّخذ هذا القرار بالتوافق بين الجراح وطبيب القلب والمريض وأسرتِه ولكل حالةٍ تفاصيلها”. بحسب “صحيفة الرصد”.