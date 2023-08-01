وزارة الاتصالات تنفي صلة السودان بتعرض اتصالات دولة كينيا لهجمات سيبرانية

أشارت بعض شبكات التواصل الاجتماعي لتعرض البنية التحتية للاتصالات وتقانة المعلومات في كينيا لهجمات سيبرانية من مجموعة ادعى تقرير مصور انها تتبع للجيش السوداني.

وأفاد مصدر بالمركز القومي للمعلومات التابع لوزارة الاتصالات بالسودان ان السودان دولة تحترم المواثيق الدولية وحسن الجوار.

وان الدولة السودانية وأجهزتها لايمكن أن تقدم على مثل هذا العمل الذي يتنافى مع توجهات السودان واحترامه للمواثيق الدولية بحكم عضويته في المؤسسات الدولية الخاصة بالاتصالات وتقانة المعلومات وتامينها. وتتسم علاقته مع تلك المؤسسات والدول الاعضاء فيها بالاحترام المتبادل والتعاون البناء..