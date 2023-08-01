أوامر بالقبض على قيادات نظام البشير الهاربين من السجن أبرزهم علي عثمان وأحمد هارون

‏‎ قالت صفحة قناة العربية – السودان، بأن أوامر صدرت بالقبض على قيادات نظام البشير الهاربين من السجن أبرزهم علي عثمان محمد طه وأحمد هارون.

وبحسب قناة العربية أمرت نيابة السودان، اليوم الثلاثاء، بضبط قيادات سابقة بنظام عمر البشير خرجوا من السجن عقب مواجهات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

و لم تصدر جهة أخري إعلامية أو سياسية أي إعلان بهذا الخصوص سواء بالتأكيد أو النفي.