الدعم السريع يهدد بالوصول إلى أبو رماد.. يا ناس مدني الإيجار حيرخص “خمسة ستة حتلقونا في أي حتة” – شاهد الفيديو





هدد أحد منسوبي قوات الدعم السريع “دعامي” مواطني مدينة ود مدني قائلاً بأنهم شارفوا على دخول المدينة، وأن الإيجار الغالي الذي اشتهرت به مدني سوف يرخص.

وقال الدعامي الذي توسط مجموعة من المقاتلين بأنهم سينتقلون إلى مدني وسنار والدمازين وحتى إلى أبورماد في أقصى الشمال الشرقي للسودان.

واتهم “الدعامي” ما أسماهم بالفلول في رفع قيمة الإيجارات بالولايات السودانية، وأنهم بمجرد وصولهم لهذه الولايات سيرخص الإيجار.

وأثار المقطع المصور لمنسوب الدعم السريع سخرية واسعة ورد فعل متباين على شبكات التواصل الاجتماعي، شاهد المقطع من هنا:

رصد وتحرير – “النيلين”