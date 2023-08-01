سياسية

ماذا قال له أردول؟ بالصور “عسكوري” يحرث الأرض في مزرعته بالمناصير

2023/08/01
اردول
مبارك أردول

نشرت الصفحة الرسمية للتحالف الديموقراطي للعدالة الاجتماعية صوراً لرئيس المكتب القيادي للتحالف الديموقراطي للعدالة الاجتماعية الأستاذ علي خليفة عسكوري من مزرعته في المناصير بولاية نهر النيل.
وتوضح الصور “عسكوري” وهو يحرث الأرض. وتعليقاً على ذلك قال “أردول”: تحتاج بلادنا الخصبة للزراعة في مختلف المجالات ومن مختلف انواع البذور وأولها بذور الوطنية من أجل سد النقص البائن والاكتفاء الذاتي.. قدام يا رفيق.
شاهد الصور:
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