وصول دعم حكومة الصين لإحتياجات البيئة ومكافحة الأوبئة





أعلن ممثل وفد السفارة الصينية بالسودان عن وصول دعم حكومة الصين للسودان لإحتياجات البيئة ومكافحة الأوبئة وأدوية الملاريا والأمراض المزمنة، إضافة لبعض المساعدات الانسانية التي وصلت ميناء بورتسودان، وسيتم تسليمها غدا الأربعاء الموافق 2 أغسطس 2023م بصندوق الإمدادات الطبية بولاية البحر الأحمر وذلك دعما للشعب السوداني، حتى الخروج من الازمة الحالية.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد الصيني برئيس اللجنة الصحية اللوجستية د٠خليل محمد ابراهيم، ومدير الصندوق القومي للامدادات الطبية المكلف د٠شيخ الدين بشير ومدير إدارة الإمداد بالصحة أ ، احمد خيار.

وتناول اللقاء العلاقات الازلية بين الشعبين والأدوار المتميزة لحكومة الصين خلال الازمات مع السودان، وتم تنوير عن إحتياجات السودان العاجلة، والتأكد من جاهزية مخازن الإمدادات الطبية بالبحر الأحمر، لإستقبال الدعم الصيني والتأمين علي سلامة التوصيل لتغطية مناطق الإحتياجات العاجلة، كما ناقش اللقاء الدور الذي تقوم به البعثة الصينية الطبية في مجال تقديم الخدمات الطبية وفق البروتوكول الموقع بين البلدين.

الجدير بالذكر أن المساعدات الطبية كانت من المقرر إيصالها للبعثة الصينية بالمستشفيات التي تقدم فيها الخدمات الصحية وسيتم تسليمها لوزارة الصحة غدا بالصندوق الإمدادات الطبية بولاية البحر الأحمر، واعدا بعودة البعثة الطبية حال ما استقرت الاوضاع بالبلاد.

وكاله سونا