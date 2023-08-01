شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل وفستان فاضح (فوق الركبة) حسناء سودانية تقدم وصلة رقص مثيرة على أنغام أغاني “الزنق والكتم”





أثارت حسناء سودانية ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت السودانية وهي تقدم وصلة رقص مثيرة بأزياء وصفها المتابعون بالفاضحة عبارة عن فستان قصر “فوق الركبة”.

https://www.facebook.com/reel/821120049237432

وواصلت الحسناء إثارة الجدل بتقديمها رقصات على أنغام أغاني “الزنق والكتم” الشهيرة في السودان وسط تعليقات غاضبة من قبل الجمهور.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين