الأمم المتحدة: تكلفة عدم معالجة الأزمات في جنوب السودان ستظهر في خسائر الأرواح





قال رؤساء منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الغذاء العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابعة للأمم المتحدة، أن تكلفة عدم اتخاذ أي إجراء في معالجة أزمات الغذاء والمناخ وانعدام الأمن المعقدة في جنوب السودان ستظهر في الخسائر في الأرواح وسبل العيش والمستقبل لملايين الأشخاص في جميع أنحاء الدولة الشابة.

وطالب رؤساء المنظمات – في ختام زيارتهم إلى دولة جنوب السودان، وفقا لبيان الأمم المتحدة في جنيف، اليوم /الثلاثاء/- بمزيد من الاستثمارات في جنوب السودان؛ لتجنب أزمة غذاء كارثية.

وأكدوا أن جنوب السودان لديه القدرة على أن يكون سلة خبز شرق إفريقيا، ولكن أزمة المناخ والبنية التحتية الزراعية السيئة وعدم الاستقرار والصدمات الاقتصادية تستمر في تعطيل إنتاجية الزراعة والثروة الحيوانية وتوافر الغذاء.

وأشاروا إلى أن التعاون بين وكالات الأمم المتحدة الثلاث ومع حكومة جنوب السودان وشركاء آخرين ساعد في السنوات الأخيرة على درء المجاعة، ومكن المزارعين من زيادة إنتاجهم الغذائي ومداخيلهم، مضيفيين أنه مع ذلك فهناك حاجة إلى إجراءات موسعة ومستدامة للاستجابة لأزمة الجوع المستمرة، وتجنب المزيد من الانتكاسات وتخفيف الأزمات المستقبلية.

“بوابة الأهرام”