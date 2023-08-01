كان شغال سواق عندها.. القبض على المتهم بسرقة مشغولات ومبالغ مالية





كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما أبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، باكتشافها سرقة مبلغ مالي – بعض المشغولات الذهبية والفضية بعض الملابس. بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق سابق لدى الشاكية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج). عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب “المفتاح المصطنع” وتم بإرشاده ضبط المسروقات. باستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على مالكي محال المصوغات الذهبية بالقاهرة. وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما أبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسـم، مفاده عرض 3 سيدات مشغولات ذهبية “مُقلدة” للبيع.

بالانتقال تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهن وتبين أن إحدى السيدات “لها معلومات جنائية” ومعها ابنتاها، مقيمات بدائرة قسم شرطة الزاوية وضُبط بحوزتهن سلسلة ذهبية “مُقلدة” وفاتورة شراء لذات السلسلة “مُزورة” ومبلغ مالي.

بمواجهتهن اعترفن بتكوينهن تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مــع أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع النصب على مالكي محال المصوغات الذهبية ببيع المشغولات الذهبية المُقلدة، باستخدام فواتير مُزورة منسوب صدورها لمحال أخرى، وتم بإرشادهن ضبط الأخير، وبحوزته مبلغ مالي وكمية من المشغولات الذهبية المُقلدة وأكلاشيه خاص بمحل للمصوغات الذهبية و48 فاتورة بأسماء محال مصوغات ذهبية مُدون بها بيانات وأسعار العديد من المصوغات الذهبية “مُزورة” و59 فاتورة فارغة بأسماء محال مصوغات ذهبية مختلفة “مُزورة”.

“القاهرة 24”