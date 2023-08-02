قطر: الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية في السودان يستأنف نشاطه





أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، أن الجسر الجوي المخصص للمساعدات الإنسانية إلى جمهورية السودان الشقيقة سيستأنف نشاطه غدا /الأربعاء/.

حيث ستقلع الطائرة الثانية عشرة ضمن الجسر نحو /بورتسودان/، على متنها مواد إغاثية مختلفة ضمن جهود الدولة لدعم الشعب السوداني، ومساعدته على تجاوز محنته الحالية.

العرب القطرية