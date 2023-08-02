بنك أمدرمان الوطني يعلن استعادة الربط مع شبكة التحويل العالمية

أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استعادة الربط مع نظام شبكة التحويل العالمية (سويفت ) والذي توقف بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد، ويُمكن النظام عملاء البنك من تنفيذ معاملاتهم الخارجية كعمليات التصدير والإستيراد واستقبال وإرسال الحوالات المالية مع أكبر شبكة مراسلين في الخارج يتمتع بها البنك .