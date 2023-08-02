اقتصاد وأعمال
بنك أمدرمان الوطني يعلن استعادة الربط مع شبكة التحويل العالمية
أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استعادة الربط مع نظام شبكة التحويل العالمية (سويفت ) والذي توقف بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد، ويُمكن النظام عملاء البنك من تنفيذ معاملاتهم الخارجية كعمليات التصدير والإستيراد واستقبال وإرسال الحوالات المالية مع أكبر شبكة مراسلين في الخارج يتمتع بها البنك .
كما يمكن تنفيذ معاملاتهم الخارجية عبر كاونتر فروعنا العاملة بالولايات أو بالتواصل مع فروعهم عبر الوسائط التقنية المختلفة.
وقال البنك عبر صفحته الرسمية “نرحب دوماً بالعملاء الجدد وندعوهم للإستفادة من خدماتنا المميزة في مجال التجارة الخارجية والتحويلات البنكية الدولية عبر كافة فروعنا العاملة”.
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