رصد موقف عمليات يوم الثلاثاء 01 أغسطس 2023 في السودان
تقرير موقف عمليات اليوم الثلاثاء
*رصد موقف العمليات اليوم الثلاثاء 01 أغسطس :
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*الجيش يقصف مواقع العدو المتمرد بالخوجلاب و الحلفايا و الكدرو*:
*الجيش يشتبك مع قوات العدو المتمرد بام روابة و يطرده خارج المدينة و يكبده خسائر فادحة*
*الجيش يشن هجمات بالطيران الحربي و المسيرات علي تجمعات العدو بشرق النيل حي الهدي و النصر و الجريف شرق و سوبا وبحري*
*الجيش يقصف مواقع العدو و ارتكازاته بحي ابو روف*
*الطيران الحربي و المسيرات تشن غارات جوية علي تجمعات العدو المتمرد بالمدينة الرياضية و ارض المعسكرات و سوبا غرب، حي النهضة و الأزهري و جنوب الحزام*
*قوات العمل الخاص بالمدرعات تنجح في القضاء علي عدد من القناصة و عناصر التمرد بجبرة و ابو ادم و الدباسين و تدمر عدد من العربات القتالية*
*اشتباكات بين الجيش و القوات المتمردة بمحيط سلاح المهندسين و الصالحة واعداد كبيرة من القتلى*
*انسحاب اعداد من قوات التمرد من الكلاكلة الي منطقة العسال جنوب الخرطوم*
*اشتباكات للجيش مع عناصر من قوات التمرد علي طريق ام روابة الابيض كوستي و مقتل عدد من المتمردين و تدمير عدد من العربات*
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