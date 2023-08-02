رصد موقف عمليات يوم الثلاثاء 01 أغسطس 2023 في السودان





تقرير موقف عمليات اليوم الثلاثاء

*رصد موقف العمليات اليوم الثلاثاء 01 أغسطس :

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*الجيش يقصف مواقع العدو المتمرد بالخوجلاب و الحلفايا و الكدرو*:

*الجيش يشتبك مع قوات العدو المتمرد بام روابة و يطرده خارج المدينة و يكبده خسائر فادحة*

*الجيش يشن هجمات بالطيران الحربي و المسيرات علي تجمعات العدو بشرق النيل حي الهدي و النصر و الجريف شرق و سوبا وبحري*

*الجيش يقصف مواقع العدو و ارتكازاته بحي ابو روف*

*الطيران الحربي و المسيرات تشن غارات جوية علي تجمعات العدو المتمرد بالمدينة الرياضية و ارض المعسكرات و سوبا غرب، حي النهضة و الأزهري و جنوب الحزام*

*قوات العمل الخاص بالمدرعات تنجح في القضاء علي عدد من القناصة و عناصر التمرد بجبرة و ابو ادم و الدباسين و تدمر عدد من العربات القتالية*

*اشتباكات بين الجيش و القوات المتمردة بمحيط سلاح المهندسين و الصالحة واعداد كبيرة من القتلى*

*انسحاب اعداد من قوات التمرد من الكلاكلة الي منطقة العسال جنوب الخرطوم*

*اشتباكات للجيش مع عناصر من قوات التمرد علي طريق ام روابة الابيض كوستي و مقتل عدد من المتمردين و تدمير عدد من العربات*

*متداول