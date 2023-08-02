ترفع السكر بشكل جنوني.. مختص يحذر مرضى السكر من تناول 3 أنواع من الفطور – شاهد الفيديو





كشف المختص في مجال التغذية الدكتور عبدالرحمن بخاري، عن أسوأ أنواع الفطور التي يمكن أن يتناولها مرضى السكر.

وأشار “بخاري”، خلال المقطع إلى أن هذه الأغذية تتمثل في طحينة ومربى وعيش، أما الوجبة الثانية فتتمثل في الحليب مع رقائق الذرة أو حبوب الإفطار “سيريلاز”.

وتابع: الوجبة الثالثة فهي عبارة عن الفطائر والمعجنات، هذه الوجبات الثلاثة ترفع السكر بشكل جنوني لمريض السكر. وذلك بحسب “المرصد”.