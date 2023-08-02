الأمم المتحدة: جنوب السودان على حافة أزمة غذاء كارثية





حذر رؤساء ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن التقاعس عن التعامل مع أزمات الغذاء والمناخ وانعدام الأمن المعقدة في جنوب السودان سيؤدي إلى خسائر في الأرواح وسبل العيش وضياع مستقبل ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد.

وفي بيان صدر اليوم، في ختام زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى البلاد، دعا رؤساء كل من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبرنامج الأغذية العالمي إلى مزيد من الاستثمارات في جنوب السودان لتجنب أزمة غذاء كارثية.

وشدد شو دونيو المدير العام لمنظمة (الفاو)، وألفارو لاريو رئيس (إيفاد)، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي على أن الأزمة الغذائية في جنوب السودان ستتفاقم ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية والاستثمار في القدرة على الصمود.

وكان المسؤولون الثلاثة قد زاروا مجتمعات في البلاد تكابد آثار الظواهر المناخية القاسية وتفتقر إلى البنية التحتية اللازمة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد ويهدد المزارع وسبل العيش الزراعية الرعوية ويشرد المجتمعات.

وفي هذا الصدد، قال مدير عام منظمة “الفاو” إن جنوب السودان “لديه القدرة على أن يكون سلة غذاء شرق إفريقيا، لكن أزمة المناخ، وسوء البنية التحتية الزراعية، وانعدام الاستقرار، والصدمات الاقتصادية، لا تزال تعيق الإنتاجية الزراعية والحيوانية وتوافر الغذاء”.

ووجه نداء عاجلا للاستثمارات وإيجاد السياسات التمكينية التي من شأنها تحسين الأمن الغذائي على المدى الطويل والقدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ.

“مرسال قطر”