منخفض السودان يهزم القبة الحرارية!





رغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، حسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، إلا أنّ تأثر عدد من المناطق بمنخفض السودان سيعمل اليوم على عودة تكاثر السحب الممطرة في عدد من المناطق، رغم استمرار القبة الحرارية لكن بدرجات أقل من يوليو.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية “المصرية” في بيان صادر عنها، أنّ مناطق جنوب الصعيد وجنوب البلاد يُتوقع أن تشهد تكاثر للسحب المنخفضة الممطرة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%، بينما تتراوح درجات الحرارة في تلك المناطق بين 41-44 درجة مئوية، حيث يسود طقس غائم خلال ساعات النهار.

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى نشاط للرياح الشمالية الغربية على جميع أنحاء الجمهورية، بسرعات تتراوح بين 30-36 كيلومترا في الساعة، حيث تعمل على تلطيف الأجواء على جميع أنحاء الجمهورية.

“صحيفة الوطن”