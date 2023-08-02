القبض على أفراد من بعثة المريخ داخل الحدود الإثيوبية بسبب دولارات مزيفة!





قالت الصحفية ناهد الباقر على صفحتها الرسمية “فيسبوك”: تم القبض على عدد من أفراد بعثة المريخ وبحوزتهم عملات أجنبية مزورة داخل الحدود الإثيوبية في طريقهم إلى العاصمة أديس أبابا لاقامة معسكرهم الإعدادي للبطولة الافريقية.

وأسفرت جهود عدد من الضباط السودانيين والشخصيات في إطلاق سراحهم مما عرض البعثة للتفتيش المشدد بعد وصولهم مطار أديس ابابا.

الصحفية : ناهد الباقر