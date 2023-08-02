سقوط (400) منزل جراء السيول والأمطار بالجبلين





تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت بولاية النيل الأبيض منذ صباح اليوم إلي انهيار٤٠٠ منزل كلي وجزئي بمدينة الجبلين، وتفقدت لجنة طوارئ الخريف بالمحلية الأحياء التي تأثرت بفعل مياه الأمطار كما وقفت على المصارف الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وقال الاستاذ محمد سليمان عبدالله مدير وحدة الجبلين الإدارية ان اللجنة تدخلت بشكل عاجل وبمعاونه عدد (اتنين لودر) في توسعة بعض المصارف وازالة بعض المعابر التي كانت تستخدم لعبور المواطنين في بعض الأحياء من بينها حي الجبل وذلك لاستيعاب كميات المياه الكبيرة وغير المعهودة والتي فاقت قدرة استيعاب المصارف ما أدى إلى تراكمها في الشوارع والميادين والمساحات وسط الأحياء خاصة حي الجبل والاحياء شرق سوق الكافتيريا إضافة للأحياء الشماليه من المدينة ومربعي (13) (10).

واشار مدير وحدة الجبلين الإدارية الى عمليات اجلاء بعض الأسر اللذين سقطت منازلهم بشكل كامل وترحيلهم إلى اماكن امنه، واكد ان الاحصائيات الأولية للاضرار الناجمة عن الأمطار تشير إلى سقوط حوالي (400) منزل ما بين سقوط جزئي وكلي.

يذكر أن الأمطار التي هطلت اليوم بلغت معدلاتها في مدينة تندلتي ٩٢ ملم.

وكاله سونا