أحمد الشاكر: المدفعية الإستراتيجية توجه ضربات موجعة للمليشيا المُتمرِدة في بحري وتحرير فتيات الحلفايا

قال بطل القوات المسلحة السودانية “المظلي” أحمد الشاكر أنه بفضل الله تعالى تم تحرير عدد من الفتيات المُختطفات بواسطة عناصر المليشيا المُتمرِدة والمُحتجزات بأحد المباني السكنية بمنطقة الحلفايا وإطلاق سراحهن.

وبفضل الله تعالى ايضاً حققت المدفعية الإستراتيجية اليوم ضربات مُوفقة قصمت ظهر المليشيا المُتمرِدة في مناطق مُختلفة من محلية بحري عقب رصد دقيق للفِرق الإستطلاعية، وتمّ فيها تدمير عدد من المدافع الميدانية والراجمات ومخازن الأسلحة والارتكازات التابعة للمليشيا.

شاهد حديث “أحمد الشاكر”: