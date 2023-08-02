وزارة الصحة تستلم 12 طنا من لقاحات تطعيم الاطفال الروتيني





تسلمت وزارة الصحة الإتحادية ،صباح اليوم الاربعاء 2 أغسطس 2023م ،عبر مطار بورتسودان 12 طنا من لقاحات التطعيم الروتيني في إطار حرص وزارة الصحة الإتحادية ، في استمرارية تقديم خدمات التطعيم الروتيني للأطفال بالرغم من الأحداث الجارية بالبلاد، موضحة بأن اللقاحات هي دعم من التحالف العالمي للقاحات والتطعيم (قافي) وبتيسير من منظمة اليونسيف بإستجار طائرة خاصة لنقل هذه اللقاحات للسودان، حيث تم إستلام هذه اللقاحات بإشراف مباشر من وزير الصحة الاتحادي واللجنة الصحية اللوجستية بولاية البحر الأحمر.

وتم استلام لقاحات الحصبة، الشلل العضلي ولقاح المكورات الرئوية وسوف يتم استلام 12 طنا اخرى يوم الجمعه القادم من لقاح الروتا ، وتؤكد وزاراة الصحة الإتحادية، بأن هذه اللقاحات سوف يتم ترحيلها مباشرة إلى الولايات عن طريق سيارات مبردة ،

الجدير بالذكر أنه تم إستلام اللقاحات عبر قسم التبريد الإتحادي، ولن تدخر الوزارة جهدا لضمان سلامة اطفال السودان من خطر الأمراض المستهدفه بالتطعيم.

وزارة الصحة الإتحادية و عبر الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية تتقدم بالشكر للتحالف العالمي للقاحات ومنظمة اليونسيف وسلطة الطيران المدني وولاية البحر الأحمر ممثلة في اللجنة الصحية اللوجستية وبرنامج التحصين بالولاية وكل من ساهم في أن تصل اللقاحات الي السودان.

وكاله سونا