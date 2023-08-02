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تواصل عمليات صادر الثروة الحيوانية عبر ميناء دقنة بسواكن

2023/08/02
خروف

تواصلت عمليات صادر الثروة الحيوانية عبر ميناء دقنة بسواكن بكفاءة عالية حيث تم تصدير كل الكميات الجاهزة للتصدير ، حيث بلغ حجم الصادر من الماشية في الفترة من يناير وحتي يوليو المنصرم للعام الحالي ٢٠٢٣م ( ٢٠٨١٥٨٠ ) راساً شملت الضان ، والابقار ، والجمال ، وذكور الماعز التي تم نقلها عبر ( ١٥٨ ) رحلة بحرية دون ان تتاثر عمليات النقل البحري بسبب وجود باخرة غارقة في احد ارصفة شحن الماشية بالميناء .

إلي ذلك اكدت هيئة الموانيء البحرية خلال اجتماع التشغيل الدوري الذي انعقد مؤخرا برئاسة د / عصام حسابو نائب مدير عام الهيئة للعمليات اكدت جاهزيتها لاسقبال حركه الصادرات والواردات المختلفة عبر موانيها المتخصصة ، وتنفيذ المشروعات المينائية في مجالات الصيانة وتاهيل آليات المناولة و الرافعات ، والتنسيق المحكم بين ادارات المختلفة لتطوير الاداء

وكاله سونا

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