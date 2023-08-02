إرتفاع المساحات المزروعة إلى (٢.٥) مليون فدان بولاية القضارف





كشف تقرير لجنة إنجاح الموسم الزراعى بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف عن إرتفاع المساحات التى تم فلاحتها إلى (٢.٥) مليون فدان بالمحاصيل الزراعية المختلفة حتى الأسبوع الماضى، فيما تمت عمليات التحضير لمساحة (٤) مليون جاهزة للزراعة من جملة المساحات التأشيرية المستهدفة هذا العام والبالغة (٧.١) مليون فدان. هذا وتجرى الآن عمليات المسح الزراعى لحصر ورصد المساحات الزراعية الكلية عبر ثمانية فرق من الزراعة الآلية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتحطيط والإحصاء الزراعى بوزارة الإنتاج مقرر اللجنة المهندس عبدالقادر عبدالمنعم فى تصريح أن حجم التمويل الزراعى حتى الأسبوع الماضى إرتفع إلى أكثر من (٢٤) مليار جنيه بكافة الصيغ التمويلية القضارف، فيما بلغت المساحات الممولة (١.١١٠.٢٦٨) فدان وبلغ عدد المزارعين الممولين كذلك (١.١١٥) مزارع بالولاية.

وحذرت لجنة إنجاح الموسم الزراعى من سوء إستخدام الكيماويات الزراعية من خلال العرض والتداول، منوهة إلى وجود عرض لبعض المبيدات والاسمدة منتهية الصلاحية، موكدة على ضرورة تكثيف الرقابة على المبيدات والاسمدة فى الأسواق والمخازن. كما أشارت اللجنة إلى ظهور بعض الآفات القوارض والخنافس فى مساحات محدودة. وأكدت اللجنة مواصلة حملات مكافحة الفأر والعنتد والجراد سارى الليل.

وشهدت المناطق الزراعية من ولاية القضارف أمطاراً غزيرة منذ بداية الخريف حيث سجلت القدمبلية (٢٤٢ ملم) وابوجناح (٦٠ ملم) والحورى (٣٠٥ملم) وكساب (٢٢٥ملم) ودوكة (٣٩٢ملم) وأم مسينات (٣٦٢ملم) وسمسم (٣٥٠.٢ ملم) وباسندا (٤٠٤.٩ملم) والنحل (٢١٢.٥ملم) والحواتة (٣٤٥.٣ملم) والمفازة (١٧٠.٣ملم) وودالشاعر (٢٤٨.٩ملم) والقريشة (٤٧٣.٣ملم) والشواك (٧٣.٨ملم).

وكاله سونا