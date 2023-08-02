وزير المالية والتخطيط الاقتصادي يزور سد أربعات بولاية البحر الاحمر

زار د.جبريل إبراهيم وزير المالية و التخطيط الإقتصادي سد أربعات بولاية البحر الأحمر، و قد كان بمعيته والي ولاية البحر الأحمر فتح الله الحاج أحمد و وزير التنمية العمرانية علي صلاح و مدير هيئة مياه البحر الأحمر عمر عيسى.

وقف الوزير خلال زيارته على مشاكل السد المتمثل في نظافة السد، و الصيانة و الإشكالات التي تواجه الفريق العامل، وقال أنه يسعى لحل كل المشاكل و التحديات المعيقة للعمل، و ذكر أن الحل الجذري لمياه بورتسودان و سواكن يكمن في تنفيذ مشروع إنشاء خط مياه ناقل من النيل.

كما زار الوزير منطقة الآبار المزودة للمياه لمدينة بورتسودان و طاف على الآبار العاملة التي تبلغ عددها تقريبًا 38 بئر و التي تعاني من إشكالات في عمل الطلمبات والمفاتيح و الإمداد الكهربائي وصيانة المولدات، و ذكر دكتور جبريل بأن الوزارة ستسعى لإزالة كل المعيقات التي من شأنها أن تزوّد المدينة بالمياه العذبة بسلالة و يُسر. وختم جولته بزيارة موقع لخزان قيد التشيد لتخزين مياه الآبار لضمان استمرارية ضخ المياه لمدينة بورتسودان.