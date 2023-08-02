نصائح للمرأة بعد سن الثلاثين.. أهمها التغذية وممارسة الرياضة





بعد عمر الثلاثين تحتاج المرأة إلى الاهتمام بنفسها وبصحتها بشكل جيد، ولهذا يمكنك الاطلاع على أهم النصائح للمرأة بعد سن الثلاثين.

بوصول المرأة إلى عمر الثلاثين فإنها تكون في أهم مرحلة في فترة الشباب حيث تكون قد أصبحت أكثر حكمة وأكثر جمالًا، وعليها أن تكون أكثر اهتماما بصحتها والمحافظة على تألقها، ولهذا من خلال هذا التقرير يمكن التعرف على أفضل نصائح للمرأة بعد سن الثلاثين والتغذية المناسبة لهذا السن، وكيفية تعزيز الثقة بالنفس.

أفضل النصائح للمرأة بعد سن الثلاثين

يوجد نصائح للنساء بعد سن الثلاثين يمكن اتباعها، والتي ذكرت في تقرير على موقع “Select Health” كما يلي:

ممارسة الرياضة

يعتبر تحسين اللياقة البدنية بعد سن الثلاثين من الأشياء الهامة وهذا من خلال ممارسة الرياضة المعتدلة في معظم أيام الأسبوع حوالي 30 دقيقة في اليوم.

وهذا للحماية من الإصابة بهشاشة العظام في المستقبل، ولإعادة تكوين الكتلة العضلية والحفاظ على صحة القلب والحماية من مرض السكري النوع 2، وأيضًا الحفاظ على الوزن المثالي وتقوية الذاكرة.

إجراء الفحوصات

يجب الاهتمام بصحة المرأة بعد سن الثلاثين وهذا من خلال إجراء المزيد من الفحوصات الطبية التي بدورها تعزز الوقاية من الأمراض أو اكتشافها بشكل أسرع، وبالتالي علاجها سريعًا دون ترك أثر على صحتك.

ولهذا يجب المتابعة الدورية مع الطبيب وهذا للحماية من الإصابة بالعديد من الأمراض مثل ضغط الدم والقلب والسكري والكوليسترول وسرطان الثدي، وغيرها من الأمراض التي تشكل خطورة على المرأة.

الحفاظ على الوزن

تعتبر زيادة الوزن من أهم العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض، وخاصة أن بعد عمر الثلاثين يكون هناك تباطؤ في التمثيل الغذائي بالجسم، ولهذا من المهم اتباع الغذاء الصحي وممارسة الرياضة لإنقاص الوزن الزائد.

العناية بالبشرة

يجب العناية الفائقة بالبشرة والحفاظ عليها من العوامل الخارجية التي من الممكن أن تؤثر عليها مثل حمايتها من التعرض لأشعة الشمس، والتي لها الكثير من الأضرار ويكون هذا من خلال استخدام واق شمسي عند الخروج في الشمس، إلى جانب الإكثار من شرب الماء وتناول الطعام الصحي الذي يساعد على جعل البشرة نضرة.

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التغذية المناسبة للمرأة بعد سن الثلاثين

يجب على المرأة بعد وصولها سن الثلاثين الاهتمام بتناول الغذاء الصحي المتوازن الذي يلبي احتياجات الجسم، ومن أهم النصائح للتغذية المناسبة للنساء بعد سن الثلاثين وفق تقرير نشره موقع “Eating Well” ما يلي:

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

يحتاج الجسم في هذه السن إلى كميات كافية من الكالسيوم للحفاظ على صحة العظام، ومن أهم الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم الحليب ومنتجات الألبان والأسماك والخضروات الورقية.

الأطعمة الغنية بالألياف

من المهم تناول الأطعمة الغنية بالألياف، حيث إن الألياف لها دور قوي في تحسين صحة الجهاز الهضمي، والوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن الأطعمة الغنية بالألياف الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

البروتينات

تحتاج المرأة بعد سن الثلاثين إلى كميات كافية من البروتينات للحفاظ على صحة العضلات وتعويض الأنسجة المتضررة بالجسم، ويمكن الحصول على البروتينات من اللحوم والدواجن والأسماك والبقوليات.

الفيتامينات والمعادن

على المرأة الحصول على كميات كافية من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم يوميا للحفاظ على صحة الجسم، ومن أهم الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات.

الدهون الصحية

تناول الدهون الصحية للمرأة من الأشياء المهمة للحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر إلى جانب أنها هامة للجهاز العصبي، ومن أهم الأطعمة الغنية بالدهون الصحية الأسماك الدهنية والمكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو.

نصائح أخرى:

يجب الاهتمام بشرب كميات كافية من الماء يوميًا.

الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية.

تجنب الأطعمة والمشروبات المحلاة بالسكر.

تجنب تناول الأطعمة السريعة التي تضر بصحة المرأة.

الإبتعاد عن التدخين أو الأماكن التي يوجد بها مدخنين للوقاية من الأمراض الناتجة عنها.

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نصائح لتعزيز الثقة بالنفس بعد سن الثلاثين

المرأة بعد سن الثلاثين تواجه الكثير من التحديات التي تؤثر على الثقة بالنفس، ومنها التعرض إلى ضغوط الحياة اليومية والضغوط الاجتماعية والمهنية إلى جانب التغيرات الجسدية والصحية التي من الممكن أن تؤثر على الثقة بالنفس، ويمكن اتباع بعض النصائح التالية وفق تقرير نشره موقع “Positive Psychology” لتعزيز الثقة بالنفس للمرأة بعد سن الثلاثين:

– يمكن تعزيز الثقة بالنفس من خلال تقبل الذات كما هي، وتجنب التفكير السلبي والإفراط في انتقاد الذات.

– يجب الاهتمام بنفسية المرأة بعد سن الثلاثين والعمل على التقليل من الضغوط والتوتر والقلق، ويمكن المساعدة على ذلك من خلال ممارسة تمارين التأمل واليوغا، أو من خلال التمارين الرياضية.

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– الحرص على تعلم مهارات جديدة، وتعمل على تطوير القدرات الشخصية لديها، ويكون هذا من خلال التواصل الفعال والقيادة والتفكير الإبداعي والتحليلي.

– يعتبر الاهتمام بالمظهر الخارجي من أولى خطوات تعزيز الثقة بالنفس، وهذا من خلال العناية بالجسم والشعر والبشرة، أو الحصول على وزن مثالي من خلال ممارسة الرياضة وتناول الغذاء الصحي.

– من المهم التواصل مع الآخرين وتكوين الصداقات وعلاقات إجتماعية إيجابية مع الآخرين.

– يجب تحديد الأهداف الشخصية والمهنية والسعي نحو تحقيقها بجدية وإصرار.

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