قوات مكافحة التهريب البحر الاحمر توجه ضربة قاضية للمهربين وتضبط سبعة سيارات محملة بالسلع الغذائية – صور





أكد مدير قوات الجمارك السودانية الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور أن الظروف التي تمر بها البلاد تستدعي أن تتضاعف الجهود برغم شح الإمكانيات وقال سعادته مخاطبا قوات مكافحة التهريب التابعة لدائرة جمارك البحر الأحمر أن اي ضبطية تعني مزيدا من أحكام السيطرة على حدودنا ومنع مخربي اقتصاد وأمن البلاد من النفاذ من خلالنا،وكانت قوات مكافحة التهريب قد استطاعت بعد متابعة مرهقة ومطاردة بوليسية من إلقاء القبض على سبعة سيارات محملة بالسلغ الغذائية لذا فقد أشار مدير قوات الجمارك أن تهريب السلع الغذائية بالذات يدخلنا إلى دائرة الأضرار بصحة المواطن وهو رأس المال الاساسي في التنمية عوضا عن أن التهريب عموما يعني أن هنالك عملة صعبة تسربت دون المرور بالإجراءات المصرفية المتبعة وآليات الرصد والمتابعة وضبط اقتصاد البلاد وجدد سعادته الإشادة بقوات مكافحة التهريب التي صعدت من عملياتها حتى تسد اي ثغرة قد تؤتى من خلالها البلاد.

مدير دائرة جمارك البحرالأحمر اللواء شرطة حقوقي هاشم محمدمحمد أحمد الخليفة أكد انه لا داعي اصلا للتهريب لولا جشع بعض ضعاف النفوس وأكد أن إدارة الجمارك والجهات ذات الصلة وضعت عدة إجراءات تسهيلا لعمليات تخليص البضائع خاصة السلع الاستراتيجية والغذائية دون الاخلال بالضوابط الجمركية والرقابية المتبعة مشيرا إلى أن هنالك توجيهات من إدارة الجمارك بالعمل على تذليل كافة عقبات التخليص والتخزين والترحيل.

من جهته قال مدير قوات مكافحة التهريب بالبحر الأحمر العميد شرطة خالد محمد صالح أن قواته تعمل وفق أعلى معايير الاستعداد للتضييق على اي متحركات قد تحمل ما يضر بالاقتصاد او الامن مؤكدا أن التعليمات المستدامة من قيادة الجمارك هي اليقظة والحذر في إطار الوضع الأمني العام للبلاد مشيدا بقواته التي قال إنها تواصل الليل بالنهار من أجل أن لا يمر من بين ايديها ما يعكر صفو البلاد وامنها.