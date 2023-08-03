ما حقيقة تغذية حسابات الوحدات الحكومية في السودان بمرتب أبريل؟





تلقى فريق جهينة العديد من الاستفسارات حول صحة خبر تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي مفاده أن مدير عام ديوان الحسابات القومي قد أصدر اليوم تنويهاً للمدراء الماليين بكافة الوحدات الحكومية بأنه سيتم تغذية حسابات الوحدات بمرتبات شهر أبريل ٢٠٢٣م بنفس قيمة مرتبات شهر مارس.

قام فريق جهينة بالبحث والتحقق من صحة الخبر وتبين أنه صحيح، وأنه قد نشر في الصفحة الرسمية الموثقة لوكالة سونا للأنباء بالفيسبوك.

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