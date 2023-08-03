سياسية

ما حقيقة تغذية حسابات الوحدات الحكومية في السودان بمرتب أبريل؟

2023/08/03
1000 جنيه

تلقى فريق جهينة العديد من الاستفسارات حول صحة خبر تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي مفاده أن مدير عام ديوان الحسابات القومي قد أصدر اليوم تنويهاً للمدراء الماليين بكافة الوحدات الحكومية بأنه سيتم تغذية حسابات الوحدات بمرتبات شهر أبريل ٢٠٢٣م بنفس قيمة مرتبات شهر مارس.

قام فريق جهينة بالبحث والتحقق من صحة الخبر وتبين أنه صحيح، وأنه قد نشر في الصفحة الرسمية الموثقة لوكالة سونا للأنباء بالفيسبوك.

جهينة

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