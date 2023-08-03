رصد عمليات يوم الأربعاء 02 اغسطس 2023 في السودان
رصد عمليات يوم الأربعاء 02 اغسطس في السودان:*
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*الطيران الحربي و المسيرات تشن غارات جوية علي قوات للتمرد بالفكي هاشم شمال بحري و تدمير عدد من العربات القتالية*
*المدفعية بكرري تقصف عدد من مواقع و تجمعات التمرد بغرب و جنوب امدرمان*
*اعداد كبيرة من عناصر التمرد ينسحبون من القتال و المعارك و يضعون اسلحتهم باحد المساجد بشرق النيل*
*قوة من العمل الخاص تنجح في تنفيذ مهمة نوعية بامدرمان امبدة و تقتل 10 من عناصر التمرد*
*الجيش يدمر عدد من العربات القتالية لقوات التمرد بمدخل كبري المك نمر تجاه الخرطوم*
*الجيش يقصف تجمع للعدو المتمرد بالمنطقة الصناعية بالخرطوم*.
*الطيران الحربي يدمر موقعا مهما لتخزين الوقود و الذخائر بالخرطوم بحري حلة كوكو*
*قصف جوي للجيش ينجح في تدمير عدد من العربات القتالية بالخرطوم قرب منازل قائد التمرد بجبرة*
*فريق للعمل الخاص بامدرمان الصالحة ينجح في القبض علي احد القادة الميدانيين و 8 من عناصر القوات المتمردة و يستلم عدد من اسلحتهم*
*الطيران الحربي و المسيرات تقصف تجمع للعدو المتمرد تواجد بمزارع شركة كابو بسوبا*
*الجيش ينفي وجود اي تفاوض يجري بجدة بخصوص وقف اطلاق النار و بالتالي يكذب الاحاديث عن اي وقف لاطلاق النار لمدة 60 يوم و يؤكد توقف التفاوض و وجود وفده للتفاوض بالسودان*
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