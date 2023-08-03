رصد عمليات يوم الأربعاء 02 اغسطس 2023 في السودان





رصد عمليات يوم الأربعاء 02 اغسطس في السودان:*

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*الطيران الحربي و المسيرات تشن غارات جوية علي قوات للتمرد بالفكي هاشم شمال بحري و تدمير عدد من العربات القتالية*

*المدفعية بكرري تقصف عدد من مواقع و تجمعات التمرد بغرب و جنوب امدرمان*

*اعداد كبيرة من عناصر التمرد ينسحبون من القتال و المعارك و يضعون اسلحتهم باحد المساجد بشرق النيل*

*قوة من العمل الخاص تنجح في تنفيذ مهمة نوعية بامدرمان امبدة و تقتل 10 من عناصر التمرد*

*الجيش يدمر عدد من العربات القتالية لقوات التمرد بمدخل كبري المك نمر تجاه الخرطوم*

*الجيش يقصف تجمع للعدو المتمرد بالمنطقة الصناعية بالخرطوم*.

*الطيران الحربي يدمر موقعا مهما لتخزين الوقود و الذخائر بالخرطوم بحري حلة كوكو*

*قصف جوي للجيش ينجح في تدمير عدد من العربات القتالية بالخرطوم قرب منازل قائد التمرد بجبرة*

*فريق للعمل الخاص بامدرمان الصالحة ينجح في القبض علي احد القادة الميدانيين و 8 من عناصر القوات المتمردة و يستلم عدد من اسلحتهم*

*الطيران الحربي و المسيرات تقصف تجمع للعدو المتمرد تواجد بمزارع شركة كابو بسوبا*

*الجيش ينفي وجود اي تفاوض يجري بجدة بخصوص وقف اطلاق النار و بالتالي يكذب الاحاديث عن اي وقف لاطلاق النار لمدة 60 يوم و يؤكد توقف التفاوض و وجود وفده للتفاوض بالسودان*

** متداول