بشريات في السودان ..مستجدات حول مطارات بورتسودان، كسلا، دنقلا





دخلت شركة مطارات السودان المحدودة في سباق مع الزمن لاحداث تغييرات على الأرض تواكب الظروف الإستثنائية التي تمُر بها حركة الملاحة الجوية في السودان مُنذ اندلاع الحرب في أبريل.

وكشفت مصادر عن جهود كبيرة تبذلها الشركة عبر إدارة المطارات الولائية وسُلطة الطيران المدني لتطوير مطار بورتسودان بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للصالات وموقف الطائرات، حيث يعاني المطار الذي بات المنفذ الجوي الوحيد للسودان من ضيق في الصالات وموقف الطائرات، وأرجعت المصادر عمليات التوسعة إلى استيعاب الزيادة في الحركة الجوية بالإضافة إلى وجود إتجاه لنقل مركز الملاحة الجوية إلى بورتسودان.

ونوهت المصادر إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تشغيل مطاري كسلا ودنقلا إلى جانب مطار بورتسودان،بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تطوير واسعة بالمطارات الثلاث وذلك لتفعيل الحركة الجوية.

بورتسودان:طيران بلدنا