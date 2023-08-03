اختصاصي: لا مانع من زواج مَن تعدت الستين ولديها ضعف في القلب بشرط!





أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أنه لا مانع من زواج مَن تعدت الستين عامًا ولديها ضعف في القلب.

وقال “النمر”، عبر حسابه على “إكس”: “من كانت فوق الستين ولديها ضعف في القلب وحالتها مستقرة على الأدوية وليس لديها أعراض ولا تورم في الأقدام، تستطيع الزواج إن شاءت ولا يمنعها ذلك من واجباتها الزوجية”.”صحيفة المرصد”.