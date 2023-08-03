لأول مرة في العالم.. شاهد: طبيبة سعودية تكشف عن طريقة مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري من خلال “الجوال”





كشفت الدكتورة سلوى الهزاع الرئيس التنفيذي ل “سدم”، عن طريقة مبتكرة للكشف عن الجلطات ومرض السكري من خلال “الجوال”.

وأشارت خلال لقاء لها مع قناة “الإخبارية” إلى ابتكار أول نظام تقني فريد من نوعه لتحليل صور شبكية العين آليا في المملكة، موضحة: “نستطيع من خلال الصور الشبكية تشخيص الجلطات قبل أن تحدث، وتشخيص السكري، وأيضا أمراض ألزهايمر “.

وتابعت: ” نعمل الآن في سدم بحيث المريض يرفع جواله، ويلتقط صوره ويرسلها إلى السحابة الآمنة”. وأضافت: ” هذه إلى الآن لم تحدث في العالم وسيكون للمملكة السبق في هذا المجال تناغما مع رؤية 2030، وننقل هذه الخدمة من المملكة إلى الخارج”. وذلك بحسب صحيفة “المرصد”.