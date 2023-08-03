ماتت من الجوع.. نهاية صادمة! شجعت متابعيها على رجيم قاسي – صورة





لقيت إنفلونسر شهيرة تدعى «زانا سامسونوفا» مصرعها بعد أن اتبعت نظاما غذائيا نباتيا لمدة سنوات، لا يحتوي على بروتين ولا زيت ولا ملح ولا سكريات، وتحولت صفحتها إلى سرادق عزاء بعد انتشار خبر وفاتها جوعا.

زانا سامسونوفا عمرها 38 سنة، من أصل روسي اشتهرت خلال الـ 10 السنوات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، باتباع نظام غذائي قاسي، والذي يتكون من الفواكه وبراعم بذور عباد الشمس وعصائر الفاكهة، وشاركت تفاصيل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وطبقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الإنفلونسر كانت تمارس الصيام لفترات طويلة، وترفض الأكل والشراب لمدة أيام، وذكرت أنها لم تشرب الماء منذ أكثر من 6 سنوات وكانت تستبدله بعصائر الفاكهة والخضروات.

وكشفت والدتها، في تصريحات لصحيفة روسية، أن ابنتها كانت لديها آلاف المتابعين على موقع إنستجرام، وماتت من عدوى تشبه الكوليرا، تفاقمت بسبب تناولها النظام الغذائي القاسي، مؤكدة أنها تسعى حاليا لإعادة جثة ابنتها إلى روسيا.

وقالت والدة «سامسونوفا» إنها دائما كانت تعترض على النظام الغذائي الذي تتبعه ابنتها ووصفته بالنظام المتطرف والغريب، ولأنه نظام غير صحي تسبب في وفاتها عن عمر 38 سنة، مشيرة إلى أنها حاولت إقناعها بإدخال غذاء أكثر توازنًا ضمن وجباتها لكنها كانت ترفض بشدة.

وأكدت صديقة «سامسونوفا»، أن الموضوع مخيف وكانت تشعر بقلق بمجرد أن تنظر إليها، وسبق وأن حذرها أصدقاؤها وعائلتها أن تتوقف عن نظامها الغذائي المتطرف، ولكنها كانت ترفضت الاستماع إلى نصائح أحد، وفي النهاية ماتت من الإرهاق.

وظهرت الإنفلونسر قبل وفاتها على صفحتها بـ«إنستجرام» هزيلة وضعيفة وكانت تنشر بعض المقاطع لها وهى تتناول طعاما يتكون من عصير البطيخ والجزر فقط. “المصري اليوم”.