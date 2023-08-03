تسع وفيات حتى الآن .. ضحايا الثانوية العامة المصرية





بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، أقدم 9 طلاب وطالبات على التخلص من حياتهم في محافظة القاهرة والمحافظات، بسبب الرسوم في بعض المواد، أو حصولهم على درجات سيئة لا تؤهلهم للالتحاق في الكليات التي يرغبون الالتحاق بها، تم تحرير محاضر بتلك الحوادث وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفي محافظة سوهاج، لقيت طالبة مصرعها، بتناول مادة سامة، بعد دقائق من ظهور نتيجة الشهادة الثانوية، بسبب رسوبها في بعض المواد، تم نقل الجثة إلى المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وجاري التأكد من سبب الوفاة.

شهدت محافظة القليوبية أقدم 4 طالبات على التخلص من حياتهن بتناولهن حبة الغلة السامة في منطقة طوخ بمحافظة رسوبهن للدور الثاني، تم نقلهن إلى المستشفي في حالة حرجة، وجار محاولات إسعافه، ومنطقة كفر شكر التابعة للمحافظة نفسها تناولت طالبة مبيدا حشريا بعد حصولها على مجموع لا يوهلها إلى الكلية التي ترغب في الالتحاق بها.

وفي القاهرة قفزت طالبة ثانوية العامة من شرفة غرفة نومها بالطابق الثالث بمنطقة مدينة نصر، في محاولة للتخلص من حياتها خوفًا من النتيجة قبل إعلانها بساعات، وتم نقلها إلى المستشفي في محالة حرجة مصابة بعدة كسور متفرقة وسحجات متفرقة بجسده، وأكدت التحريات أن الفتاة أصيبت بحالة خوف شديد مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة، فأقدمت على الانتحار من شرفة منزلها.

شهدت الشرقية 3 حالات انتحار بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، تخلصت فتاة من حياتها داخل غرفة نومها بالشنق بعد رسوبها في امتحان الثانوية العامة خوفا من رد فعل أسرتها.

وفي الشرقية أيضا داخل إحدي قرى مركز بلبيس، تخلصت فتاة من حياتها بعد رسوبهم في امتحان الصف الثالث الثانوي، أصيبت بإغماء بعد نتيجة رسوبها في إحدى مواد الثانوية، وفشلت كل محاولات إنقاذ حياتها.

وتعمل الدولة المصرية على تقديم الدعم لجميع المرضى النفسيين عبر خط الساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية ويرغبون في الانتحار، أبرزها الخط الساخن، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من من خلال رقم 08008880700، 0220816831، الذي يعمل طوال 24 ساعة. “صحيفة المصري اليوم”.