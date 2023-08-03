الشرطة السودانية تحتسب نائب مديرها الأسبق

يحتسب السيد مدير عام قوات الشرطة وأعضاء هيئتي الإدارة والقيادة، ومساعدي المدير العام، ومدراء القوات، ومدراء الادارات العامة والمتخصصة ، ومدراء الشرطة بالولايات، وكل قادة الشرطة ،ومعاشي الشرطة، وضباط، وضباط صف، وجنود قوات الشرطة، وكل العاملين بالوزارة عند المولى عز وجل الفريق شرطة / بشير علي محمد بخيت نائب مدير عام قوات الشرطة الأسبق.

والذي إنتقل الى رحمة مولاه أثر عله مرضية لم تمهله طويلاً بتركيا وإذ تحتسبه الشرطة فقد اتصف الفقيد بالشجاعة، والاقدام ،والصراحة، والحنكة، والدراية ،والجود وقد عرفته قوات الاحتياطي المركزي بقيادة الفصائل والسرايا والكتائب في الفيافي والاصقاع بكل ولايات السودان وكان مقداماً لايخشي الوغي ويعف عند المغنم وداعماً لمشاريع التطوير ولجميع منسوبي الشرطة.

سائلين المولى عز وجل ان يتقبله في عليين مع الانبياء والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقاً في مقعد صدق عند مليك مقتدر كما نتقدم بالتعازي لابنائه واشقائه واسرته وكل عشيرته وان يلهمنا و أهله وذويه الصبر الجميل ولا نقول الا مايرضي الله انا لله وانا اليه راجعون.

المكتب الصحفي للشرطة – السودان