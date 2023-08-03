بنك النيل يعلن استعادة الربط مع نظام سويفت العالمي

أعلن بنك النيل – السودان – استعادته للربط مع نظام سويفت العالمي، عقب التوقف الذي حدث بعد اندلاع الحرب في الخرطوم.

وقال البنك على صفحته الرسمية: بعد مجهودات حثيثة قام بها بنك النيل وبالتعاون مع شركة (EBS) وإدارة نظم المدفوعات بالبنك المركزي سعياً منها لتذليل كافة العقبات التي تواجهنا في هذه الظروف الاستثنائية نبشر عملائنا الكرام باستعادة الربط مع نظام سويفت العالمي (SWIFT)، حيث أضحى من الممكن لعملائنا تنفيذ معاملاتهم الخارجية بكل سهولة ويسر مع أكبر شبكة مراسلين لدى البنك بالخارج.