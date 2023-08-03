“القرطوم” تقتل أميركية.. وتعويض أسرتها بملايين الدولارات





حصلت أسرة أم أميركية على حكم بتعويض قدره أكثر من 11 مليون دولار بعد وفاتها نتيجة تناولها مستخلصا عشبيا من مادة “القرطوم” التي لها تأثير على الدماغ “يشبه تأثير المواد الأفيونية”.

وأمر القاضي دونالد ميدلبروكس، في المحكمة الفيدرالية في ويست بالم بيتش في فلوريدا، الخميس الماضي، شركة Kratom Distro بدفع التعويض لأبناء كريستال تالافيرا الأربعة، بعد أن رفعوا دعوى قضائية في نوفمبر الماضي ضد الشركة متهمين إيها بالتسبب في وفاة الأم قبل أكثر من عامين، بعد تناولها مستخلصا من نبتة “القرطوم” تنتجه الشركة.

وقالت صحيفة ميامي هيرالد إن الضحية سقطت مغشيا عليها، في 20 يونيو 2021، حين كنت تعد وجبة الإفطار في منزلها، وعثر بجوارها على كيس “Space Dust” الذي يحوي عشبة القرطوم، وهي نبات ينمو في جنوب شرق آسيا ويباع في المتاجر الأميركية في صورة مكمل غذائي.

وتقول “مايو كلينك” إن مستخدمي القرطوم يقولون إنه يُحسن المزاج ويقلل من الإرهاق، ولكن هناك الكثير من المشكلات المتعلقة بسلامة هذه المادة وفعاليتها. ونقلت المرأة إلى المستشفى في ذلك اليوم، لكنها توفيت هناك عن عمر 39 عاما.

وقال التقرير التشريحي إنها توفيت نتجية تسمم بهذه المادة التي “عند التركيزات العالية، تنتج تأثيرات شبيهة بالمواد الأفيونية، ويمكن أن يحدث فشل في الجهاز التنفسي”، وفق التقرير. ورفع ابنها، كيفين فيليبيلي، دعوى قضائية ضد شركة الموزعة للمنتج أمام محكمة المنطقة الجنوبية لفلوريدا في نوفمبر الماضي. ويوم 27 يوليو، أصدر القاضي حكمه لصالح الأسرة وأمر الشركة بدفع حوالي 11.6 مليون دولار في صورة تعويض.

وكتب ميدلبروكس في أمره القضائي: “لا يوجد بالطبع أي مبلغ يعوض عن الألم والمعاناة التي يعاني منها أبناء السيدة تالافيرا بسبب وفاة والدتهم.. ولكن يجب أن يدفع المدعى عليه شيئا ما مهما كان ذلك غير كاف”. “قناة الحرة”.