شاهد بالصور.. تعيين متحول جنسياً “مُثلي” متحدثاً باسم وزارة الدفاع الأوكرانية





عينت وزارة الدفاع الأوكرانية، متحدثا جديدا باسم قوات كييف، وهو صحفي أمريكي سابق متحول جنسيا، ويعرف نفسه الآن باسم، سارة أشتون سيريلو.

ووفقا لصحيفة “سترانا” الأوكرانية، عملت أشتون في السابق كصحفية في الولايات المتحدة، حتى انضمت إلى صفوف قوات كييف المسلحة العام الماضي، حيث اشتغلت في البداية كمسعفة ثم أصيبت في أرض المعركة، ليتم تعيينها في منصب المتحدث باسم قوات كييف، كما حصلت على رتبة “رقيب أول”.

ولفتت الصحيفة إلى أن المتحدثة ستقود مشروعا جديدا باللغة الإنجليزية تابع لقوات كييف الإقليمية، بعنوان “روسيا تكره الحقيقة”، حيث يستهدف برنامجها جمهور الولايات المتحدة وأوروبا بغية مواجهة ما سموه بـ”الدعاية الروسية”.

وسيصبح هذا المتحول المتحدث الرسمي الناطق بالإنجليزية باسم قوات كييف، في رسالة مغرضة مناهضة لروسيا وموجهة للجمهور الغربي. وزعمت أشتون أن انتصار أوكرانيا في هذا الصراع من شأنه أن يسهم في تقوية مجتمع المثليين في جميع أنحاء العالم. المصدر: RT + وكالات.