شاهد بالفيديو.. الشرتاي سمير يرسل رسالة ساخنة لـ “ياسر العطا” ويكشف عن مفاجآت في “البدروم” وسلاح المهندسين والمدرعات قريباً





مازالت الصفحات المناصرة لقوات الدعم السريع ترسل الرسائل الموجهة لتطمين منسوبيها وتخويف وتهديد عدوها “الجيش السوداني”.

ونشاهد في المقطع التالي رسالة من “الشرتاي “سمير” أحد منسوبي الدعم السريع، وهو يوجه في رسالة ساخنة إلى مساعد القائد العام للجيش السوداني “ياسر العطا”، ويتحدث عن مفاجآت قادمة على صعيد العمليات العسكرية في القيادة العامة وسلاحي المهندسين والمدرعات.

وتخوض القوات المسلحة السودانية قتالاً منذ أكثر من 100 يوم لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع، وسط تأييد شعبي حاشد لم يشهده السودان من قبل.

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رصد وتحرير – “النيلين”