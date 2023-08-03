الشرطة: أمطار غزيرة ورياح عاتية تتسبب في استشهاد مواطنة في بربر

هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعديه ورياح قوية ادت الى اقتلاع الأشجار ونتج عن ذلك استشهاد المواطنة فاطمة محمد كبر موسى (٥٥) سنة وافدة من الخرطوم واصابة آخرين بإصابات متفاوتة.

وفور تلغي البلاغ تحركت اطقم الدفاع المدني الى موقع الحادث وتم اسعاف المصابين الى مستشفى بربر

وفي تصريح (للمكتب الصحفي الشرطة) أهاب العقيد شرطة عبد الله سليمان الزاكي مدير الدفاع المدني بالمواطنين بالابتعاد عن الاشجار والأعمدة والمظلات وضفاف الانهار حفاظ على أروحهم وابان أن مناسيب النيل شكلت ارتفاعاً حيث بلغت

١٢/٨١ بزياده ٩ سم عن الأمس بينما سجل منسوب نهر عطبرة ١٢/٥٨ بزياده 13 سم عن الأمس .