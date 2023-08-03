فك طلاسم جريمة قتل سائق الترحال أحمد بابكر محمد علي.





تمكنت شرطة محلية مروي من فك طلاسم جريمة القتل التي راح ضحيتها المرحوم أحمد بابكر محمد علي سائق العربة الترحال الذي وجدت جثته مقتولاً بمنطقة قهوة مسعود قرب مدينة عطبرة. وبذلت شرطة مروي جهوداً مقدرة في التوصل للجناة خلال مدة زمنية قصيرة بالتعاون والتنسيق المشترك مع شرطة ولاية نهر النيل بإشراف مباشر من مدير شرطة المحلية العميد شرطة عماد هاشم ونائب مدير الشرطة العقيد شرطة سيف الدين عثمان حضيري ومدير شعبة مباحث مروي النقيب عبد السلام محمد أحمد وأركان حربه والمساعد شرطة محمد الحسن عبد العاطي التابع للشرطه الأمنية مروي يعاونه مساعد الأمنية عبد العزيز حسن عبد المجيد. . وتعود تفاصيل الحادثة بحسب لخروج الفقيد بعربته بتاريخ( 7/25) في رحلة سفرية أجرة من مروي إلي مدينة عطبرة حسب طلب المتهم يوم الثلاثاء الماضي. وفقدت أسرة القتيل التواصل معه للإطمئنان على وصوله في اليوم التالي ليتم فتح بلاغ فقدان بتاريخ(7/30) بالرقم (47)إجراءات بقسم شرطة مروي. وبتاريخ (7/29) تم العثور علي جثمانه بمنطقة قهوة مسعود مع أداة الجريمة وتم فتح بلاغ بالرقم(108) تحت الماده (51) إجراءات بقسم شرطة أم الطيور المتحري في البلاغ نقيب شرطه ع.. أ.. بعد التعرف على المقتول بواسطة أسرته تم تعديل البلاغ إلي المادة (174/130) ق. ج القتل العمد والسرقة من القانون الجنائي بقسم شرطة أم الطيور بولاية نهر النيل. . وكشفت مصادر شرطية بمروي أن هاتف المرحوم الصغير شبه المعطل والذي إستبدله بهاتف أخر بالمنزل يوم خروجه من المنزل كان السبب الرئيسي في كشف هوية أرقام الجناة و هم المتهمين (أ.. أ.أ) و(ع.. م.. م.. م) من محلية مروي. والتوصل إليهم في مدة قصيرة لتتم مواجهتهما بالتهمة المنسوبة إليهم والتعرف من خلالهما على المتهمين(م.أبوشنب)( وع.أ) من نهر النيل،اللذين شاركا في الجريمة وتمكنت شرطة محلية شندي من القبض علي المتهمين وعربة القتيل. هذا وتواصل شرطة محلية مروي وشرطة نهر النيل التحريات في الحادثة المروعة والدخيلة التي هزت مجتمع محلية مروي.

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