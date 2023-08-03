الجزيرة: 1.7 مليون شخص بحاجة للدعم المادي والغذائي





إستمع مجلس الأمن الغذائي بولاية الجزيرة في إجتماعه صباح اليوم برئاسة الأستاذ مصطفى دفع الله أمين عام حكومة الولاية لتقرير من الأستاذة سارة أحمد محمد علي منسق الأمن الغذائي بالولاية حول نتائج التصنيف المرحلي للأمن الغذائي بالولاية حيث أعلنت أن 1.7 مليون شخصا في الولاية بحاجة للدعم المادي والغذائي.

وأشارت لتأثر الولاية بالحرب كغيرها من الولايات واستقبال أعداد كبيرة من الوافدين ولفت التقرير لأهمية التركيز على القطاع الزراعي لتحسين الأمن الغذائي إلى جانب زيادة الإهتمام بتحسين أوضاع المياه والحصول على الغذاء وزيادة مراكز البيع المخفض بصورة تخدم جميع المواطنين.

من جانبه أكد رئيس المجلس أن ولاية الجزيرة تحتاج لتدخلات في مجالات الصحة الوقائية والرعاية الصحية الأولية لتقليل نسبة التردد على المرافق الصحية وأعلن أن استراتيجية الولاية في التعامل مع الوافدين تستهدف توفير الإيواء والمساهمة في الوضع الغذائي داعياً المتأثرين بالحرب لإمتصاص الصدمة والتعايش في المجتمع وخلق فرص عمل والإستفادة من قدراتهم لمساعدة أسرهم.

وكاله سونا