خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفهية لرئيس جمهورية جنوب السودان





بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رسالة شفهية، إلى الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وقام بنقل الرسالة المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، خلال استقبال سلفاكير له، اليوم، في جوبا العاصمة. ونقل المستشار قطان خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي – له ولحكومة وشعب جمهورية جنوب السودان، فيما حمله رئيس جنوب السودان تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية. بحسب الهيئة الوطنية للإعلام.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أكد رئيس جنوب السودان خلال الاستقبال دعم بلاده الكامل لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، معرباً عن ترحيب بلاده بعقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في المملكة العربية السعودية هذا العام.

من جانبه، عبر أحمد قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة بين البلدين .