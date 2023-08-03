على حافة المجاعة.. مصطفى بكري يطالب بإنقاذ الشعب السوداني – فيديو





قال الإعلامي مصطفى بكري إن الأوضاع في السودان خطيرة بسبب استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتابع بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «ما يقرب من 4 ملايين سوداني نزحوا بسبب الحرب، إضافة إلى تحذير الأمم المتحدة من مجاعة مرتقبة»، معلقًا «بعض الأحياء خاوية تمامًا من السكان، وخاصة أحياء الخرطوم بحري».

وأضاف «إذا استمرت المواجهات في السودان، ستكون على حافة الخطر، يجب أن يكون هناك تحرك عربي وإقليمي ودولي، لإنقاذ الشعب السوداني الذي يتعرض لخطر وجود الوطن والبشر»، معبرا عن أمنيته بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالسودان، لمنح الفرصة للشعب السوداني.